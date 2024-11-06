Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

Жительница Даниловского района Москвы прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, россиянка жила со своим молодым человеком в оборудованном гараже, так как денег на аренду квартиры якобы не хватало. Жилье молодая пара обогревала с помощью тепловой пушки.

Как рассказал возлюбленный россиянки, в середине октября девушка в состоянии алкогольного опьянения уснула в кресле и не заметила, как опустила ногу в тепловую пушку — ее нога покрылась волдырями. На следующий день ситуация усугубилась, пострадавшей вызвали скорую. Медики настаивали на госпитализации, но девушка отказалась. Ей обработали ожог и рекомендовали обратиться в поликлинику.

Как утверждает Shot, девушка проигнорировала рекомендации врачей — на осмотры в поликлинику не являлась, употребляла алкоголь.

По словам молодого человека россиянки, в ночь на 3 ноября она стала кричать от боли. Приехавшие по вызову медики скорой помощи госпитализировали девушку, но спасти ее не удалось. Врачи констатировали, что организм не выдержал нагрузки одновременно от ожога и отравления алкоголем.

Ранее в подмосковном Реутове двое мужчин захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию. У них диагностировали ожоги лица и тела.