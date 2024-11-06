Москвичка засунула ногу в тепловую пушку и умерла

Жительница Москвы, заснувшая рядом с тепловой пушкой и случайно опустившая в нее ногу, скончалась спустя три недели после инцидента. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на врачей, ее организм не выдержал нагрузки одновременно от серьезного ожога и отравления алкоголем.

По данным Shot, инцидент произошел в Даниловском районе Москвы, а началось всё с переезда женщины в гараж. Москвичка жила там вместе с мужчиной, который приехал в столицу на заработки из Тамбовской области. Как отмечает Shot, из-за отсутствия денег пара жила в гараже. Когда там стало слишком холодно, они начали обогревать помещение тепловой пушкой.

В середине октября женщина уснула в кресле рядом с тепловой пушкой и опустила в нее ногу. Ее сожитель в это время был в магазине - вернувшись, он заметил на ноге подруги «жуткие волдыри». На следующий день состояние женщины ухудшилось и ей вызвали скорую помощь. Врачи настаивали на госпитализации, но женщина отказалась.

Как утверждает Shot, женщина не занималась лечением и употребляла алкоголь. В ночь на 3 ноября она внезапно начала кричать от боли, ей снова вызвали скорую и на этот раз отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Ранее три человека пострадали в строящемся доме в Челябинской области из-за неправильной эксплуатации тепловой пушки. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различных частей тела. Следственный комитет начал проверку.