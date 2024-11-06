Работник гостевого дома в Подмосковье надругался над пятилетним мальчиком

Мужчина подозревается в домогательствах к пятилетнему ребенку в гостевом доме в подмосковном Троицке. По неподтвержденным данным, мать обнаружила голого сына на полке в гардеробной, где он прятался укутанным в одеяло. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Москвичка открыла гостевой дом «Фоминское» в районе Троицка два года назад. Туда устроился разнорабочим 43-летний мужчина. Он часто общался и играл с ребенком, которого хозяйка брала с собой на работу, — пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, женщина выделила работнику гостевого дома и сыну комнату на третьем этаже, а спустя десять минут зашла за ребенком. Она якобы нашла мальчика, укутанным в одеяло. По ее словам, мужчина раздел его и трогал за интимные места.

Ранее, 5 ноября, неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу в подмосковном Раменском. Вечером школьница из девятого класса гуляла с собакой, в какой-то момент ее начал преследовать незнакомец. Прежде чем напасть, он следил за ней почти час.