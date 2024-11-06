Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России

У детей из девяти регионов России выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки за последние несколько дней.

Как сообщают «Известия», жалобы на инфекцию поступали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

В числе основных симптомов — кашель, повышенная температура, боль в горле, сыпь и расстроенный желудок.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в турецком Белеке зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. По одной из версий, это Коксаки, по другой — новый вид COVID-19.

Роспотребнадзор открыл в регионах горячую линию для консультирования граждан в связи с информацией о случаях заражения вирусом Коксаки в Турции.