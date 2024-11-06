Жители Каспийска в Дагестане сообщили об уничтожении беспилотника над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Как отметили граждане, около семи утра раздались два взрыва. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Власти Дагестана ситуацию пока не комментировали. Другие детали о произошедшем не приводились.

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До этого стало известно, что атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции. Все произошло в промзоне города Салават.

По информации властей республики, никто из сотрудников предприятия тогда не пострадал. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в результате атаки дрона возникло задымление в районе одной из установок предприятия.