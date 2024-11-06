Минюст попросил суд закрыть «Международную лигу трезвости и здоровья»

Минюст потребовал суд прекратить деятельность организации «Международная лига трезвости и здоровья». Решение может быть связано с тем, что «лига» на протяжении нескольких лет не публиковала отчетность. Об этом в среду, 6 октября, сообщили в Тушинском районном суде Москвы.

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— Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции Российской Федерации, административный ответчик: Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья», — передает данные из суда РИА Новости.

По словам источника, знакомого с ситуацией, организация не реагировала на внесудебные меры и на протяжении длительного срока не сдавала отчетность. Беседа по иску назначена на 11 ноября.

В России и во всем мире 3 октября отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. «Вечерняя Москва» рассказала историю появления неофициального праздника в отдельном материале.