32 человека спасены из дома в Нововоронеже, где взорвался газ

Спасатели эвакуировали 32 человека из девятиэтажного дома в Нововоронеже, где в ночь на 6 ноября произошел взрыв газа и пожар.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 02:20. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что несколько квартир горят открытым пламенем, а подъезд полон дыма.

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В первую очередь пожарные занялись спасением людей. В специальных масках из подъезда вывели 32 человека, в том числе ребенка.

"Пожар ликвидирован в 04:22", - рассказали в МЧС.

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Огнем повреждены три квартиры, пострадал 16-летний подросток. Также обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается.

"Вероятно, причиной пожара стал взрыв бытового газа", - сообщили спасатели.

На тушении работали 48 человек и 16 единиц техники.