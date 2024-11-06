В Грузии объяснили отказ президента явиться в прокуратуру по делу о выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не явилась в прокуратуру по делу о выборах, поскольку ей нечего сказать. Таким образом отказ дать показания после парламентских выборов в эфире телекомпании Postv объяснил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал на пустые и безосновательные обвинения со стороны главы государства, отметив, что в прокуратуре придется говорить фактами. «Ввиду того, что ей нечего говорить о фактах, она, конечно, избегает того, чтобы явиться в прокуратуру», — добавил политик.

Кобахидзе также напомнил, что Госдеп США призывал Зурабишвили дать показания и сотрудничать со следствием, но та отказалась. По мнению премьера, «ей было бы стыдно» явиться в органы дознания без каких-либо доказательств. Он также подчеркнул, что «отказ от показаний, это и есть показание того, что человеку нечего сказать следствию».

Ранее ЦИК Грузии заявил, что бездоказательные заявления о нарушениях на парламентских выборах, прошедших в республике 26 октября, подрывают доверие к избирательному процессу.