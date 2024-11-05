Задержан подозреваемый в краже картин Энди Уорхола

В нидерландском городе Ойстервейк полиция задержала 23-летнего мужчину по подозрению в участии в краже двух работ американского художника Энди Уорхола из картинной галереи 1 ноября, сообщила пресс-служба правоохранителей. Сейчас он находится под стражей и общаться может только со своим адвокатом.

Было похищено два шелкографических портрета из серии «Правящие королевы». Злоумышленники забрали изображения Елизаветы II (Великобритания) и Маргрете II (Дания). Портреты Беатрикс (Нидерланды) и Нтомби Твала (Свазиленд) они бросили на улице, так как они не поместились в машину.

По данным полиции, в ночь на 1 ноября в галерее была взорвана входная дверь и сработала сигнализация. Зданию был нанесен значительный ущерб. Преступники забрали картины и скрылись на автомобиле.

Владелец галереи Марк Пит Виссер рассказал изданию Dutchnews, что уже проведена экспертиза брошенных ворами картин. По его словам, они повреждены настолько, что не подлежат восстановлению.

Ранее стало известно, что неизвестные украли китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера из коридора перед бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Произведения искусства, стоимость которых не указывается, висели в общедоступном коридоре 16 лет. Это не первый инцидент вокруг бюро, сотрудники которого в последнее время не чувствуют себя в безопасности. Так, в бюро неоднократно без разрешения заходили репортеры таблоидов для съемки, также была украдена табличка с названием офиса.