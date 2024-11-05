В Твери мужчина избил собутыльника ради кражи ноутбука

В Твери 35-летний мужчина избил собутыльника после застолья ради кражи денег и ноутбука. Об этом сообщает УМВД России по региону.

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По информации ведомства, в день инцидента россиянин познакомился с тремя мужчинами, с которыми они начали вместе употреблять алкоголь в кафе и на улице. Позже он пригласил всю компанию к себе в квартиру на бульваре Гусева, чтобы продолжить общение и распитие спиртных напитков.

В какой-то момент двое мужчин покинули застолье, и хозяин жилища остался наедине с одним из новых знакомых, который начал ему угрожать и требовать перевести ему деньги. В результате агрессор отправил себе с телефона собутыльника 3,1 тысячи рублей и забрал у него ноутбук стоимостью в 16 тысяч рублей.

Ограбленный мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которым оказался безработный и ранее неоднократно судимый местный житель — он сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом.