В Краснодарском крае вандалы разрушили 53 могилы на кладбище
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту массового осквернения могил в станице Архангельской.
Отмечается, что вандалы разрушили надгробия у 53 могил. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В данный момент полиция устанавливает детали преступления.
«Сегодня около 10 часов утра в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений. <...> Полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению», — сказано в сообщении ведомства.