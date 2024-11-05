В Краснодарском крае вандалы разрушили 53 могилы на кладбище

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту массового осквернения могил в станице Архангельской.

Отмечается, что вандалы разрушили надгробия у 53 могил. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В данный момент полиция устанавливает детали преступления.