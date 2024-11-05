В Москве пенсионер отдал мошенницам 61 миллион рублей

В Москве 76-летний пенсионер отдал мошенницам 61 миллион рублей, их задержали. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мошенницы связались с пенсионером по телефону, представившись сотрудниками силового ведомства и государственного финансового учреждения. Затем под предлогом защиты накоплений от несанкционированного списания они убедили его обналичить их с целью дальнейшего перевода на «безопасный счет». Пенсионер, поверив им, несколько раз снимал свои сбережения в банках и по указаниям звонивших передавал их прибывшим курьерам.

«Одному из посыльных пожилой человек отдал хранившиеся у него золотые монеты. Когда сумма ущерба превысила 60 миллионов рублей, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — говорится в тексте.

Правоохранители установили преступниц, которыми оказались безработные жительницы Новосибирска в возрасте 18 и 19 лет. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также был задержан еще один подозреваемый — 20-летний парень, приехавший из Сибирского федерального округа. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.