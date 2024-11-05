Побывавший на вечеринке P. Diddy россиянин раскрыл детали встречи с рэпером

Россиянин рассказал Super.ru на условиях анонимности, что посещал вечеринку рэпера и продюсера P. Diddy в Нью-Йорке в 2023 году.

«От него энергетика прет. Он очень раскованный и очень властный. Это видно со стороны, что [ведет себя как] босс», — поделился впечатлениями от P. Diddy источник.

Инсайдер Super побывал на мероприятии P. Diddy по приглашению своего коллеги, поскольку его работа «немного связана с хип-хоп-индустрией». Перед входом на вечеринку россиянин подписал соглашение о неразглашении информации и сдал свой смартфон.

«Сама тусовка была, конечно, на уровне. Все было роскошно, дорого, стильно. В атмосфере хип-хопа, если так можно выразиться», — отметил он.

Россиянин не заметил ничего скандального на вечеринке P. Diddy. Он не исключил, что текущее судебное разбирательство против рэпера связано с деньгами и борьбой между медиалейблами за влияние.

«Часто люди создают слухи и сплетни, чтобы заработать на этом деньги. Но если есть фото, видео или аудио, подтверждающие [все, что говорят о Diddy], то это вызывает много вопросов», — подытожил источник.

17 сентября стало известно, что P. Diddy (Шона Комбса) арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми.

P.Diddy подозревают в изнасиловании известной актрисы

Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.