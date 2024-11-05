Житель Смоленской области получил 12 лет тюрьмы за участие в поджоге ж/д

Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафе на железной дороге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

По информации следствия, в октябре 2023 года к мужчине обратился земляк и попросил за вознаграждение помочь уничтожить средство сигнализации и блокировки на 337-м километре железнодорожного перегона Сафоново — Милохово. Он согласился и исполнил роль водителя в задуманной операции. Через сутки после инцидента, в результате которого произошла только небольшая задержка поездов, всех подельников задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

«К 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен 23-летний уроженец Духовщинского района», — говорится в тексте.

Отмечается, что первые три года наказания мужчина проведет в тюрьме.

Уголовное дело против другого подельника, осужденного в июле, выдели в отдельное производство, на данный момент оно находится на рассмотрении в суде.