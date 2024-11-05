МВД раскрыло покушение на убийство мужчины спустя 31 год

Полицейские спустя 31 год раскрыли покушение на убийство мужчины, которое произошло в Санкт-Петербурге в 1993 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в сентябре 1993 года двое знакомых находились в квартире дома на улице Орджоникидзе Санкт-Петербурга, где между ними произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин несколько раз выстрелил в другого из пистолета. Потерпевшему удалось выбежать из квартиры. Преступник преследовал его и на улице совершил еще два выстрела, после чего убежал. Пострадавший выжил, его госпитализировали.