МВД раскрыло покушение на убийство мужчины спустя 31 год

МВД раскрыло покушение на убийство мужчины в Петербурге
Полицейские спустя 31 год раскрыли покушение на убийство мужчины, которое произошло в Санкт-Петербурге в 1993 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в сентябре 1993 года двое знакомых находились в квартире дома на улице Орджоникидзе Санкт-Петербурга, где между ними произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин несколько раз выстрелил в другого из пистолета. Потерпевшему удалось выбежать из квартиры. Преступник преследовал его и на улице совершил еще два выстрела, после чего убежал. Пострадавший выжил, его госпитализировали.
"Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение). В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативники разыскали потерпевшего и опросили его. Мужчина сообщил полицейским сведения о нападавшем. Подозреваемого задержали в Калужской области. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 15 и 103 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.