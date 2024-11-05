Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной вступил в ВСУ

Украинец Богдан Цыганенко, который в России обвиняется в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинских государственных органов.

Судя по материалам, 1 июня 2024 года Цыганенко находился в одном из подразделений ВСУ. Также указано, что к 14 августа он все еще был в статусе военнослужащего.

До этого свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству Дугиной в 2022 году. Оба фигуранта обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Вовк и Цыганенко объявлены в международный розыск и находятся под заочным арестом.

По данным следствия, Цыганенко активно помогал Вовк: он арендовал гараж на юго-западе Москвы, где сообщники вместе собрали бомбу, которую затем прикрепили к днищу внедорожника Land Cruiser Prado Дугиной.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Она возвращалась в Москву после патриотического фестиваля «Традиция». ФСБ установило, что Цыганенко покинул Россию через Эстонию за день до теракта. 21 августа таким же маршрутом через Псковскую область выехала и Вовк.