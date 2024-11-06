В российском городе стена дома рухнула на детские кроватки

В одном из жилых домов в Нижнем Новгороде обвалилась часть стены. Конструкция рухнула прямо на детские кроватки, сообщается в последнем выпуске передачи «Кстати».

© Telegram-канал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»

Инцидент произошел в двухэтажном доме по улице Коломенской. В результате аварии никто не пострадал. Детей в комнате на тот момент не было. Как признался отец, всей семьей они планировали поездку на понедельник, 4 ноября, но перепутали числа и уехали на день раньше — ровно тогда, когда обрушилась стена. Жильцы были своевременно эвакуированы. Некоторым из них предоставили варианты маневренного жилья, другие на время экспертизы переехали к родственникам. Власти рассматривают возможность компенсировать расходы на аренду.

По словам главы семейства, на обветшалость здания собственники жалуются уже 15 лет. Стены идут трещинами, и с каждым годом прорехи становятся все больше. «Трещит весь дом, по всему периметру», – говорят местные жители. Признания дома аварийным горожане добиваются не первый год, но безуспешно. Капитальный ремонт также отказываются проводить — фундамент планируется обновить не раньше 2037 года, оправдывая отсрочки дефицитом средств.

Ранее в статусе аварийного отказали жилому дому в Вязьме. Во время недавнего ливня в нем рухнул потолок. Аналогичная ситуация произошла в том же подъезде всего два года назад.