Замглавы управления охраны Минтранса арестован по делу о взятке

Заместителя гендиректора управления ведомственной охраны (УВО) министерства транспорта РФ Алексея Борисова арестовали в Тульской области по делу о получении взятки. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

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Помимо него, арестованы взяткодатель и посредник.

Заместителю гендиректора УВО предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). По версии следствия, Борисов в период с 2014 по 2021 год получал от руководителя ООО «С-ДСУ 111» взятки через посредника.

До этого бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки. В период с августа по октябрь 2021 года чиновник получил от руководителя организации взятку в виде денежных средств и автомобиля на общую сумму 3,5 млн рублей. В обмен на полученные средства он помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.