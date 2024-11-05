Россиянина без головы признали ограниченно годным к военной службе

Военкомат Смоленска признал россиянина без головы ограниченно годным к службе через день после трагедии. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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По информации издания, останки Александра Л. с отделенной головой были обнаружены на железнодорожных путях в 2021 году. Дело не раскрыто до сих, и во время расследования в СК запросили данные россиянина из военкомата. Из предоставленных следователю документов следовало, что через день после обнаружения тела мужчину обследовали на военно-врачебной комиссии.

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Из документов, которые публикует Baza, следует, что врачи выявили у мужчины обедненный словарный запас и «отвлекаемое внимание», а также астму и аллергию. В комиссии якобы участвовали пять врачей — все они подписали акты освидетельствования. В подписях врачей пока не смог разобраться даже Минюст. При этом родители Александра отмечают, что их сын никогда не получал повесток в военкомат.

Ранее сообщалось, что жительница Среднеуральска Свердловской области частично поседела после вызова мужа в военкомат.