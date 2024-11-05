Мужчина попал за решетку через 12 часов после освобождения из тюрьмы

В Шотландии, Великобритания, мужчина вышел из тюрьмы по программе условно-досрочного освобождения и снова попал туда через 12 часов. Об этом пишет The Scotsman.

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Летом шотландские власти попробовали решить проблему переполненности тюрем и выпустить на свободу заключенных, которым осталось отбыть за решеткой меньше четырех лет. Всего этому критерию удовлетворяли 648 человек, однако 171 из них признали опасными для общества и не освобождали.

Один из счастливчиков, оказавшись на свободе, выпил и сразу же напал на кого-то. Меньше чем через сутки мужчину вернули за решетку. Отмечается, что он узнал о досрочном освобождении слишком поздно, поэтому его не успели подготовить к выходу из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, вышедший из тюрьмы мужчина спас двух человек из воды и огня за полтора месяца. По его словам, это помогло ему почувствовать себя героем и понять, что он не зря живет.