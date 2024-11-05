Напавшему с ножом на жену и тещу участнику СВО вынесли приговор

Фурмановский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, напавшего на жену и тещу с ножом в присутствии своих детей. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

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Инцидент произошел в мае в Фурманове на улице Возрождения. Мужчина встретил супругу с детьми и ее матерью на улице, поссорился с родственниками и устроил драку, которую пресек прохожий. Отмечается, что до этого подсудимый неоднократно угрожал своей жене.

Женщинам оперативно оказали медицинскую помощь, и они остались живы.

Как пишет IvanovoNews, нападавшим был 35-летний Николай Мерзлый, которого ранее судили за похищение и другую тяжкую статью. Кроме того, он некоторое время служил в зоне СВО.

23 октября сообщалось об инциденте в Кузбассе, где бывший боец СВО избил мать троих детей. Утверждалось, что правоохранительные органы бездействуют.