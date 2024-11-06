Пилоты российского самолета рассказали о загадочных метках на радаре при посадке

Пилоты российской авиакомпании «Азимут» рассказали о том, что в ходе посадки самолета на радарах возникли странные фантомные метки.

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Загадочная ситуация случилась 5 ноября во время перелета Дубай — Минеральные воды. В процессе снижения судна Airbus A330 его командир сообщил диспетчерам, что на индикаторе возникли три метки неясного происхождения и вскоре пропали. Отмечается, что прочих объектов в небе в этот момент не было, передает Telegram-канал Aviaincident.

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