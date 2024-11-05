Пьяная пассажирка бросила в бортпроводницу пакет с бутылками

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что одна из пассажирок рейса «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» метнула в бортпроводницу пакет, в котором лежали стеклянные бутылки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел уже после приземления рейса. При этом дебоширка находилась в нетрезвом состоянии — она принесла с собой на самолет спиртное, которое употребляла в процессе полета. Когда ей сделали замечание, пассажирка купила алкоголь уже на борту, после чего продолжила пить, окончательно опьянев к концу полета.

При этом в авиакомпании объяснили, что поначалу пассажирка не показывала признаков неадекватного состояния, поэтому ей не стали отказывать в продаже алкоголя. Однако на выходе из самолета женщина неожиданно бросила пакет с бутылками в бортпроводницу, после чего выбежала из самолета. Задержать женщину не удалось, на нее было составлено заявление в полицию.

Ранее в аэропорту Красноярска задержали курившего на борту самолета иностранца.