Экс-мэра Сургута задержали по подозрению в коррупции

Бывшего главу Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

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Источники URA.ru в «политическом истеблишменте» утверждают, что экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о коррупции и превышении должностных полномочий. По словам собеседников агентства, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В апреле 2024 года Филатов сообщил, что принял решение уйти в отставку после трех лет работы на посту главы Сургута. Он подчеркивал, что его решение носит «сугубо личный характер», в нем нет политического или другого «внешнего» подтекста.

Филатов отмечал, что останется в регионе. Он заявлял о планах сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий.