Названа причина пожара, в котором заживо сгорел экс-замгубернатора Тульской области

Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погиб 73-летний мужчина, по предварительным данным, стал зажженный камин, сообщается в Telegram-канале региональных следователей. По данным ТАСС, жертвой пожара стал бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков.

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Следователи города Пушкино возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в частном доме в СНТ «Лесные Поляны-2». По предварительным данным, в ночь на 3 ноября 73-летний мужчина зажег камин и отправился спать, после чего началось возгорание.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе медицинскую и пожарно-техническую. Расследование уголовного дела продолжается.

Станислав Шеденков стал руководителем аппарата - первым заместителем губернатора Тульской области в 1996 году. Позже он перешел на работу в исполнительную власть Москвы. В разное время Шеденков был заместителем префекта Юго-Восточного административного округа и замначальника финансово-хозяйственного управления мэрии.