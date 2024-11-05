Названа причина пожара, в котором заживо сгорел экс-замгубернатора Тульской области
Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погиб 73-летний мужчина, по предварительным данным, стал зажженный камин, сообщается в Telegram-канале региональных следователей. По данным ТАСС, жертвой пожара стал бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков.
Следователи города Пушкино возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в частном доме в СНТ «Лесные Поляны-2». По предварительным данным, в ночь на 3 ноября 73-летний мужчина зажег камин и отправился спать, после чего началось возгорание.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, в том числе медицинскую и пожарно-техническую. Расследование уголовного дела продолжается.
Станислав Шеденков стал руководителем аппарата - первым заместителем губернатора Тульской области в 1996 году. Позже он перешел на работу в исполнительную власть Москвы. В разное время Шеденков был заместителем префекта Юго-Восточного административного округа и замначальника финансово-хозяйственного управления мэрии.