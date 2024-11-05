В Охотском море перевернулось судно с пятью людьми

Маломерное судно с судоводителем и четырьмя пассажирами на борту перевернулось в Охотском море в 35 километрах от мыса Левашова в сторону села Соболева Камчатского края. Об этом сообщает МСУТ СК России.

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Как отметили в ведомстве, никто из людей не пострадал. Они сумели самостоятельно доплыть до берега. Происшествие случилось 4 ноября.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следкома РФ начал доследственную проверку по статье 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося.