СК установил хищение имущественного комплекса МО на 700 млн рублей

Следствие установило факт хищения имущественного комплекса Минобороны в Москве стоимостью более 700 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ). Отмечается, что обвинение предъявлено экс-начальнику управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николаю Грачеву. В преступлении замешаны также Алексей Асташкин, Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.

«По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством [Сергея] Овчинникова <...> похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве и состоящий из 24 объектов недвижимости, общей стоимостью более 700 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там же заявили, что преступная схема была организована в рамках процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».

Ранее следователи выявили причастность Грачева, Асташкина и Потапова к аналогичным преступлениям в Балашихе. В настоящее время Сергей Овчинников находится в розыске. Грачев, Асташкин и Потапов содержатся под стражей.