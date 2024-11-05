В Подмосковье мужчина заживо сжег жену

В подмосковном Ногинске мужчина во время ссоры жестоко расправился с супругой.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, 33-летний местный житель после скандала с женой облил ее бензином и поджег. Женщина получила ожоги всего тела, ее экстренно доставили в больницу. Там она вскоре скончалась.

Подозреваемый задержан и доставлен на допрос к следователю. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство с особой жестокостью". Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.