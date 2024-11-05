Россиянин поссорился с супругой в общежитии и поджег ее

В подмосковном Ногинске задержали 33-летнего местного жителя, который облил бензином и поджег жену в общежитии после ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

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Мужчина подозревается по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений»). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед городским судом о его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло 3 ноября. Тогда супруги поссорились на бытовой почке. В результате мужчина облил жену бензином и поджег. Она получила термические ожоги всего тела. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение. Спустя некоторое время он не выжила.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 35-летнего мужчину обвинили в том, что он заживо сжег незнакомца около подвала жилого дома.