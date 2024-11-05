Москвич не смог отсудить у «Русского лото» полмиллиона рублей

Житель Москвы пытается отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей, суд отклонил его иск, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Агентство сообщает, что мужчина купил 12 лотерейных билетов и потребовал от «Государственных спортивных лотерей» выплатить его выигрыши, однако получил отказ. В суд он пошёл с иском о защите прав потребителей.

В своём иске москвич заявил, что по выдаче выигрышей лотерея ссылается на правила игры, которые являются «общей формулировкой только первых трёх туров из 25 туров розыгрыша».