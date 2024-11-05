Москвич не смог отсудить у «Русского лото» полмиллиона рублей

Житель Москвы пытается отсудить у «Русского лото» полмиллиона рублей
Житель Москвы пытается отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей, суд отклонил его иск, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Агентство сообщает, что мужчина купил 12 лотерейных билетов и потребовал от «Государственных спортивных лотерей» выплатить его выигрыши, однако получил отказ. В суд он пошёл с иском о защите прав потребителей.
В своём иске москвич заявил, что по выдаче выигрышей лотерея ссылается на правила игры, которые являются «общей формулировкой только первых трёх туров из 25 туров розыгрыша».
«Такая формулировка никак не может быть юридическим основанием», — говорится в его заявлении.