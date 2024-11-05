Россиянке залили глаза клеем в салоне красоты

Жительница Северной столицы получила травмы в результате похода в салон красоты. После процедуры по наращиванию ресниц девушка получила ожоги, передает «Фонтанка».

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По данным СМИ, услугу петербурженке оказывали в одном из популярных салонов красоты в Пушкине. Она обратилась туда накануне, 4 ноября. Спустя сутки клиентка почувствовала себя плохо.

Все дело в том, что еще на приеме ей залили глаза клеем. Из-за ухудшения самочувствия девушка отправилась в больницу. Там у нее зафиксировали ожоги глаз первой и второй степени. Состояние жительницы Петербурга оценили как удовлетворительное, поэтому после оказания помощи ее отпустили домой.

Ранее стали известны подробности смерти петербурженки, которая умерла после операции в одной из частных клиник города. Оказывается, что женщина взяла на липосакцию кредит.