Судебный пристав из Москвы инсценировал свою смерть в Турции из-за долгов

Работавший судебным приставом Тимурлан Д. инсценировал свою смерть в Турции после того, как был заподозрен в обмане нескольких десятков человек. Однако он не смог справиться с одиночеством и связался с родственниками, пишет Telegram-канал Mash.

В служебные обязанности Тимурлана Д. входило освобождение имущества и автомобилей от ареста после погашения долгов. В какой-то момент, по данным канала, он стал предлагать должникам платить ему наличными по 500 тысяч рублей за машину и по миллиону рублей за квартиру, выдавая взамен фальшивые документы о снятии ареста. После того как обман раскрылся, двое должников обратились в полицию, а всего пострадали около 29 человек.

Тимурлан Д. уехал в Стамбул, где продолжил уверять должников, что сможет решить их проблемы, но действовал уже через свой Telegram-канал. Ему поверили еще как минимум 60 человек.

«На экс-пристава завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» и объявили в федеральный розыск. Он решил кинематографично инсценировать смерть - с прощанием и записью «последнего видео», - отмечает Mash.

В итоге якобы умерший бывший пристав позвонил своим родственникам, заявив, что на самом деле жив и находится в Бишкеке. Те передали информацию правоохранителям. При этом обманутые им должники готовят коллективное заявление в Интерпол для розыска бывшего пристава и возвращения его в Россию.

Ранее Генпрокуратура России посчитала инсценировкой смерть «крабового короля» Олега Кана, который, по версии следствия, 14 лет назад организовал убийство бизнесмена. Также Кан проходил обвиняемым по делу о взыскании почти 400 млрд рублей. При этом сам бизнесмен покинул Россию и находился в международном розыске, а обвинения ему были предъявлены заочно.