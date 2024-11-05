Судебный пристав инсценировал свою смерть, чтобы не отдавать долги

Обман раскрылся‚ когда мужчина позвонил родным.

Судебный пристав из Москвы инсценировал свою смерть в Турции, чтобы не отдавать долги и избежать ареста. Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудник ФССП занимался освобождением имущества граждан от ареста после погашения долгов. Он также предлагал должникам отдавать ему деньги наличными, взамен выдавая фальшивые документы о снятии ареста.

Двое обманутых граждан обратились в полицию. После этого бывший пристав сбежал в Стамбул, откуда продолжил обманывать должников. Всего сообщается о почти ста жертвах. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» и объявили в федеральный розыск.

Пристав решил инсценировать свою смерть и записал прощальное видео. Спустя время мужчина не выдержал и позвонил родным, сообщив, что он жив и находится в Бишкеке. Теперь пострадавшие готовят коллективное заявление в Интерпол, чтобы вернуть афериста в Россию.