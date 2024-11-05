Москвичи обвинили в халатности иностранного педиатра

Семья из Москвы обвинила в халатности педиатра одного из самых дорогих отелей Кемера, сообщает SHOT со ссылкой на жителя столицы по имени Кирилл. По словам родителей, врач не распознал у их детей вирус Коксаки, малышей пришло лечить у московских врачей.

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В беседе с изданием 35-летний житель Москвы рассказал, что во время отдыха в Турции у него сильно заболели двое детей в возрасте 1,4 года и семь лет. У них обнаружили красные воспаления на кистях и ступнях, которые позже перекинулись на тело, температура подскочила до 40.

Родители отметили, что врач премиального отеля осмотрел детей и связал их состояние с акклиматизацией. Он взял с семьи $100 (около 9,9 тысячи рублей по текущему курсу) и удалился. Семье пришлось созваниваться врачами в Москве и объяснять ситуацию для получения рекомендаций. Отпуск стоимостью 1,3 млн рублей пришлось прервать на пять дней раньше. В российской столице врачи подтвердили вирус Коксаки. В настоящее время детей лечат. Семья ведет переговоры с отелем, пытается вернуть заплаченные врачу деньги и требует компенсацию за пять дней.

Ранее терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что вирус Коксаки, известный также как кишечный грипп, может проявляться сначала высокой температурой, болями в мышцах, рвотой и диареей. В случае появления этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу и пройти тест на инфекцию.