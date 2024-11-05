Вынесен приговор бывшему сотруднику «Уралвагонзавода», продававшему ВСУ чертежи

Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима Данила Мухаметова, бывшего сотрудника «Уралвагонзавода», который продавал чертежи украинской армии. Мужчина пробудет в местах лишения свободы 16 лет за государственную измену.

«Суд признал виновным Данила Мухаметова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей», — передает РИА Новости.

На заводе россиянин работал инженером-технологом. Прокурор запрашивал для него 17 лет колонии, а также штраф 300 тысяч рублей. Сам инженер свою вину признал частично.

Мухаметова задержали в апреле прошлого года за то, что он за деньги передал украинской армии сведения военно-технического характера. За чертежи он получили около 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу о государственной измене против сжегшего Коран россиянина Никиты Журавеля состоится 14 ноября. Заседание будет проводиться в закрытом режиме.