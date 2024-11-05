Задержанных в Шри-Ланке россиян депортировали в РФ

Супружеская пара из России, задержанная в Шри-Ланке за пребывание на острове без визы в течение года, депортирована в РФ.

Об этом сообщил ТАСС российский посол в этой стране Леван Джагарян.

"В соответствии с принятым ранее решением утром россиян доставили в аэропорт Матталы, откуда они вылетели в Россию", - указал посол.

Глава российского дипломатического представительства поблагодарил местные компетентные службы, которые "приняли во внимание гуманитарную составляющую ситуации, а именно наличие с родителями двух малолетних детей, и создали соответствующие условия их содержания".

"В целом власти оперативно реагировали на все просьбы посольства, касающиеся этой семьи", - отметил Джагарян.

В конце октября стало известно об аресте в районе Канди в Шри-Ланке российской семьи, которая в течение почти года пребывала незаконно на острове. Как отмечала ланкийская газета Daily Mirror, туристическая полиция округа Канди центральной провинции Шри-Ланки задержала 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину из России за нарушение иммиграционного законодательства и пребывание в стране без визы.

По решению суда, несколько дней им пришлось провести в депортационном центре. Как сообщали ранее в российском посольстве, условия содержания там россиян были хорошими.

Дипмиссия РФ в Коломбо предупредила россиян, находящихся в островном государстве, о массовых проверках документов иностранных граждан и призвало проверить сроки действия виз и разрешений на работу. В случае их просрочки дипломаты призвали незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и оповестить посольство.