Поезд задымился на станции метро в Москве

Задымление произошло в вагоне поезда метро на станции «Кузьминки» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.

На кадрах, приведенных каналом, видно как люди покидают вагон, который постепенно наполняется серым дымом.

«Возгорание потушили. Пострадавших нет», - отмечает 112.

По данным источника газеты «Известия», состав уехал в тоннель, как только из него вышли люди. При этом станция до сих пор охвачена дымом, также сохраняется запах гари.

Ранее поезд остановился на Арбатско-Покровской линии московского метро из-за самовоспламенившегося самоката, который зажало между дверьми вагона на станции «Парк Победы». Дым наполнил вагон во время следования поезда по тоннелю. Состав довез пассажиров до станции «Киевская», где они покинули вагоны. На месте сгоревшего самоката осталось черное пятно.