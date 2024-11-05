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Осужденная журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

Журналистка Александра Баязитова, получившая пять лет колонии по делу о вымогательстве, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Журналистка Баязитова обвинила своего экс-адвоката в мошенничестве
© РИА Новости

По данным собеседника агентства, осужденная написала заявление, где указала, что защищавший ее адвокат не выполнил обязательства по договору. Сейчас это проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы 27 ноября 2023 года. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Спустя почти год журналистка обратилась к президенту России Владимиру Путину и попросила его о помиловании.

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