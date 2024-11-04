В Финляндии произошел взрыв на заводе по производству картона

В городе Куопио в Финляндии произошёл взрыв на заводе по производству картона.

Об этом пишет Yle.

В результате взрыва резервуара для целлюлозы обрушилась крыша завода на площади около 600 кв.м.

Причины взрыва неизвестны, масштаб ущерба уточняется. По информации Yle, пострадавших при взрыве на заводе нет.

Ранее сообщалось, что более 150 человек получили ранения в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в штате Керала на юге Индии.