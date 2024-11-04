СМИ: обыски прошли у подавшего в отставку губернатора Голубева

Прибывшие из Москвы силовики провели обыски в рабочем кабинете подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило издание 161.ru со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным журналистов, экс-губернатор оказался под угрозой уголовного дела. Утверждается, что в правительстве региона проходит «чистка», а сотрудники ФСБ якобы намерены провести комплексную проверку среди подозреваемых в коррупции среди местных властей. Однако в данный момент силовики ограничились устным предупреждением, говорится в материале.

4 ноября Голубев объявил о своей отставке, связанной с переходом на новую должность. Он поблагодарил российские власти за внимание к инициативам, касающимся региона, а также коллег и жителей области за поддержку.