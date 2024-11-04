Семья отравилась неизвестным веществом в Рязани

В Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением, сообщает региональное издание Ya62.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города. По предварительной информации, они могли отравиться бытовым газом из-за неисправности вытяжки.

ЧП произошло днем 4 ноября в одном из жилых домов по улице Костычева. В итоге 42-летние супруги и их 12-летняя дочь почувствовали себя плохо, и были госпитализированы. Местный Следком проводит проверку для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

До этого во Владивостоке воспитанники детского дома отравились дурман-травой. По его данным, двое попали в реанимацию. Известно, что подростки неоднократно сбегали из детдома, их объявляли в розыск. Дети, поев дурман-травы, отправились в кафе. Позднее девочка из компании потеряла сознание у дверей заведения, когда они решили вернуться в детдом. Персонал вызвал скорую и пытался помочь подросткам.