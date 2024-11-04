В Таганроге жителей попросили подготовиться к эвакуации

Глава Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова в Telegram-канале обратилась к жителям с просьбой заблаговременно подготовиться к тому, чтобы покинуть свое жилье из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе.

"В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе. <…> Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье", - написала она.

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Камбулова уточнила, что сотрудники управления защиты ЧС проводят подомовой обход таганрожцев, чье жилье находится в неблагоприятной зоне. Мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме.

В понедельник ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в связи с сильным ветром с порывами до 32 м/ с. По данным местных властей, в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра с дождем зафиксировано 40 происшествий - падение деревьев, веток и слабоукрепленных конструкций. Кроме того, в Таганроге зафиксировано более 45 случаев падения веток и обрывов электропроводов. В городе Новошахтинске почти 6,7 тыс. жителей остались без света из-за непогоды.