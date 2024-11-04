Летевший в Уфу Superjet 100 экстренно приземлился в Петербурге

Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия», совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, лайнер был вынужден прервать рейс в Уфу из-за возгорания в багажном отсеке.

«Была объявлена готовность аварийно-спасательной команды», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

В ближайшее время самолет начнут проверять специалисты. Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, что 14 сентября следовавший из Москвы в Нижний Новгород пассажирский самолет авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за проблемы с наддувом кабины.