Во Франции злоумышленник напал на людей с топором в электричке

В пригородной парижской электричке произошла массовая драка подростков. Один из них применил в схватке топор, ранил четырех противников. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда пригородный экспресс RER находился на станции Озуар-ла-Феррьер к юго-востоку от Парижа.

По данным газеты, одному из пострадавших отрубили руку, а другому проломили череп. Двое других получили более легкие ранения.

В драке, кроме топора, использовались ножи и бейсбольные биты. Главный подозреваемый в инциденте, 16-летний парень, был позже задержан. В настоящее время он содержится под стражей.

Все раненые были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Французский государственный железнодорожный оператор SNCF подтвердил, что насилие вспыхнуло, когда поезд остановился на станции. В компании пояснили, что инцидент не повлиял на движение на линии RER E, которая проходит с востока на запад через Париж и его окрестности.