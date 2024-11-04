В Петербурге разгорается скандал из-за драки в пункте Ozon

СМИ сообщают, что клиентка набросилась на сотрудницу пункта выдачи Ozon в пригороде Петербурга, потому что та ушла на перерыв. Видео стычки появилось в Telegram-канале «Поговорим, Шушары».

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На кадрах видно, что конфликт перерос в физическое насилие у двери пункта выдачи товаров Ozon. При этом одна женщина явно побеждает другую в силу более крепкой физической комплекции.

«Не уважаемая жительница Босфора которая так спешила забрать свой заказ что избила работника из-за перерыва. Либо вы сейчас идёте извиняться перед сотрудником либо мы с видео сейчас идём с сотрудницей писать заявление», — гласит подпись под опубликованным видео.

Издание «Фонтанка» сообщает, что подрались клиентка и сотрудница Ozon в Шушарах (поселок в Пушкинском районе, промышленный пригород Петербурга). Там на улице Школьной расположен многоэтажный жилой комплекс «Босфор». Клиентка якобы была недовольна тем, что ей пришлось долго ждать открытия пункта, и торопилась забрать заказ.

В маркетплейсе Ozon уже прокомментировали инцидент.

«Агрессия в любой форме для нас недопустима. Мы выходим на связь с владельцем пункта выдачи и сотрудницей, чтобы прояснить детали инцидента и по необходимости оказать помощь», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Сотрудница пункта написала заявление в полицию. Известно, что пострадавшей 25 лет. В группе Шушар пишут, что она была вынуждена обратиться за медицинской помощью.