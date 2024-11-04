Украинского журналиста задержали при попытке незаконно покинуть страну

В феврале 2024 года шеф-редактор украинского телеканала «Прямой» попытался покинуть Украину с фальшивыми документами. Однако он был остановлен пограничниками, сообщают «Волынские новости» со ссылкой на решение суда.

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В статье упоминается лишь частичное имя редактора — Виктор М. Некоторые издания предполагают, что это Виктор Медведь, который занимает должность шеф-редактора «Прямого» с 2019 года, но сам мужчина это не подтвердил.

Согласно информации СМИ, редактор получил поддельные документы через посредника — удостоверение военнообязанного и справку из военкомата о наличии у него вирусного гепатита в тяжелой форме.

В конце февраля 2024 года он попытался пересечь границу с Польшей на основании этих поддельных документов, но пограничники обнаружили нарушения. В итоге после проведения судебного процесса шеф-редактор признал свою вину и был оштрафован на сумму в 68 тысяч гривен (160 тысяч рублей).

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