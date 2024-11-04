В центре Москвы загорелся дом Зураба Церетели

Элитный жилой дом загорелся в центре Москвы.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, горят перекрытия дома на Тверском бульваре между мансардой и чердаком. Жители эвакуировались самостоятельно.

По сообщению пресс-службы городского департамента транспорта, горит дом №9, возле него ограничено движение для беспрепятственной работы экстренных служб.

Отметим, что дом №9 на Тверском бульваре был построен в 1900-е годы. Сначала это был доходный дом, после революции помещения в нем приспособили под коммуналки. В 1970-80 годы здесь работал скульптор Зураб Церетели. Он и сейчас появляется в этом доме: здесь расположена одна из его мастерских.