В жилом доме на Тверском бульваре произошел пожар, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

«На Тверском бульваре происходит загорание перекрытий между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули квартиру. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в материале.

Как Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, произошел в д. 9 по Тверскому бульвару.