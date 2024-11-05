Мужчина ввез три тонны маковой соломы в Россию и стал фигурантом дела о контрабанде

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ижевска, который ввез на территорию России 3,5 тонны частей мака и попытался их сбыть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Удмуртской республике.

По данным ФСБ, задержанный незаконно перевез маковую солому через государственную границу РФ с использованием грузового автотранспорта. В арендованном им складском помещении силовики обнаружили 157 мешков с наркотическим средством общей массой 3583 килограмма.

Сейчас мужчина арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») и 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего Илью Богданова, который приобрел наркотическое вещество через интернет.