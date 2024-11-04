Стало известно, где будут судить бросившую ребенка в аэропорту Антальи россиянку

Россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции, рассказала адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, турецкие правоохранители возбудили уголовное дело в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — отметила юрист.

Адвокат разъяснила, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.

Накануне вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что генконсульство РФ в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения на родину новорожденной девочки.

Ранее сообщалось, что правоохранители на время следствия оставили в Турции новорожденную девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи 18-летней россиянкой.